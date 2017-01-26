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الخميس 26 يناير 2017 09:19 صباحاً
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تعرف على أسعار الذهب االيوم الخميس في مصر
مصوغات ذهبية
مصوغات ذهبية

تعرف على أسعار الذهب االيوم الخميس في مصر

الخميس، 26 يناير 2017 09:49 ص
كتب-ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 722
عيار 22 662
عيار 21 632
عيار 18 542
عيار 14 421
عيار 12 361
الاونصة 22,463
الجنيه الذهب 5,056
الكيلو 722,286
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
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