ذكرت صحيفة ديلي ميل الانجليزية اليوم الخميس، أن نادى ليفربول قد يفقد نجمه البرازيلي كوتينيو وأن يرحل لبروشلونة الأسباني رغم تجديد عقده بداية الأسبوع الحالي.

ونقلت الصحيفة ، عن نجم دفاع الريدز السابق جيمى كاراجار أن ليفربول لا يختلف عن أي ناد آخر حين يتعلق الأمر بقيام أحد عملاقي أسبانيا ريال مدريد وبرشلونة بخطب ود أحد لاعبيه.

ورغم أن العقد الجديد الذى يربط كوتينيو بالريدز حتى عام 2022 مقابل راتب أسبوعي قيمته 200 ألف جنيه استرليني لا يتضمن شرطا جزائيا فإن كاراجار يصر على أن أي لاعب فى العالم سيوافق على الانضمام لأحد عملاقي إسبانيا فور تلقيه عرضا بذلك.

وقال إنه لو تلقى ليفربول عرضا ضخما من احد الفريقين فيجب عليه أن يشكر اللاعب ويتركه يرحل مثلما فعل مع لويس سواريز الذى انتقل للعملاق الكتالونى.