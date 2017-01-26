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"سلتا فيجو" يسعى بقوة لضم الجزائرى بلفوضيل
مدرب نادى سيلتا فيجو الاسباني إدواردو بيريزو ‎

"سلتا فيجو" يسعى بقوة لضم الجزائرى بلفوضيل

الخميس، 26 يناير 2017 09:51 ص
أ ش أ

أكد مدرب نادى سيلتا فيجو الاسباني إدواردو بيريزو رغبة الفريق في التعاقد مع الجزائري اسحاق بلفوضيل قبل نهاية الميركاتو الشتوي .

وأكد المدرب في تصريحات صحفية، أن فريقه وضع خيارين لضم أحدهما في هذا الميركاتو و يتعلق الأمر بالجزائري اسحاق بلفوضيل لاعب ستاندار دو لييج البلجيكي و الأرجنتيني ريكي ألفاريز لاعب سامبدوريا الإيطالي .

ويسعى سيلتا فيجو الذي أطاح بريال مدريد الليلة الماضية في اياب ربع نهائي كأس ملك اسبانيا لتعزيز خطه الأمامي .

وكان بلفوضيل قريبا من فريق ايفرتون الانجليزي و لكن الصفقة لم ترى النور .

ويقدم الجزائري مستويات كبيرة هذا الموس حيث شارك في 22 مباراة في مختلف المسابقات سجل 10 أهداف و صنع 5 .

وللتذكير فإن المدرب إدواردو بيريزو أعجب بشدة بالجزائري عندما تواجه الفريقان في مسابقة الأوروباليج .

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