أكد الدكتور وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد بداية انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة، مشيرا إلى أن الطقس ما بين المائل للبرودة ومعتدل على شمال مصر وحار على محافظات الصعيد نهارا وشديد البرودة ليلا على كافة الانحاء.

وحذر سعودي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الخميس، من الشبورة المائية على كافة الطرق خلال ساعات الصباح الباكر حيث تصل مستوى الرؤية لأقل من 2000 متر، مؤكدا انقشاع الشبورة مع تقدم ساعات النهار لتعود الرؤية للحد المناسب للأمطار.

وأعلن أنه هناك احتمالية لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية خلال الـ72 ساعة القادمة، وقد تمتد إلى القاهرة والوجه البحري.