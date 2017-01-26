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قرار جمهوري بالموافقة على «برنامج الملك سلمان»
السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز يشهدان توقيع اتفاقيات في قصر عابدين

قرار جمهوري بالموافقة على «برنامج الملك سلمان»

الخميس، 26 يناير 2017 09:45 ص

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية سيناء.

وحمل القرار المنشور الجريدة الرسمية، رقم 181 لسنة 2016، أن مدة القرض الممنوح لمصر للمساهمة في تنمية سيناء 20 عامًا من بينها 5 سنوات فترة سماح.

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