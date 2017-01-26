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الخميس 26 يناير 2017 09:14 صباحاً
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تعرف على أسعار الدولار اليوم الخميس بالسوق الرسمي
دولارات
دولارات

تعرف على أسعار الدولار اليوم الخميس بالسوق الرسمي

الخميس، 26 يناير 2017 09:44 ص
كتب-ربيع شعبان

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تغيير
مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.85 18.98 منذ 2 يومين
البنك المصري الخليجي 18.85 18.98 منذ 3 أيام
بنك البركة مصر 18.83 18.95 منذ 3 أيام
المصرف المتحد 18.82 18.98 منذ 2 يومين
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.81 18.95 منذ 2 يومين
بنك التعمير والإسكان 18.80 18.95 منذ 4 أيام
كريدي أجريكول مصر 18.80 18.98 منذ 3 أيام
البنك العربي مصر. 18.80 18.90 منذ 4 أيام
بنك الإسكندرية 18.78 18.90 منذ 7 أيام
البنك العربي اﻷفريقي الدولي 18.76 18.85 منذ 2 يومين
البنك المركزي المصري 18.76 18.91 منذ 3 أيام
بنك مصر إيران للتنمية 18.75 18.85 منذ 3 أيام
إتش إس بي سي مصر 18.75 19.00 منذ 3 أيام
البنك اﻷهلي اليوناني 18.75 18.85 منذ أسبوع واحد
البنك المصري لتنمية الصادرات 18.75 18.85 منذ 2 يومين
البنك التجاري الدولي 18.70 18.80 منذ 3 أيام
بنك القاهرة 18.70 18.85 منذ 3 أيام
بنك قناة السويس 18.70 18.85 منذ 2 يومين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.70 18.95 منذ 4 أيام
بنك بلوم مصر 18.70 18.80 منذ 3 أيام
البنك اﻷهلي المصري 18.68 18.73 منذ 2 يومين
بنك مصر 18.68 18.74 منذ 2 يومين
بنك فيصل الإسلامي المصري 18.65 18.75 منذ 2 يومين
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