لقي إرهابيان مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع عدد من القوات “شبه العسكرية” في بلدة “جاداب” الواقعة شمال غرب مدينة “كراتشي ” .

وأكدت تقارير إعلامية في باكستان اليوم الخميس مقتل إرهابيين اثنين في تبادل لإطلاق النار مع عدد من القوات “شبه العسكرية” في بلدة “جاداب” الواقعة شمال غرب مدينة “كراتشي”.

وذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية أنه تم تنفيذ العملية من قبل القوات “شبه العسكرية” بناء على معلومات استخباراتية وردت إليها، مشيرة إلى أنه تم العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

وأضافت القناة الباكستانية أن الإرهابيين الاثنين ينتميان إلى جماعة محظورة، وذلك دون الإشارة إلى اسمها.