 Moheet on google
الخميس 26 يناير 2017 09:25 صباحاً
روابط سريعة
مقتل إرهابيين اثنين في تبادل لإطلاق النار بباكستان
عناصر من الشرطة الباكستانية

مقتل إرهابيين اثنين في تبادل لإطلاق النار بباكستان

الخميس، 26 يناير 2017 09:53 ص
أ ش أ

لقي إرهابيان مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع عدد من القوات “شبه العسكرية” في بلدة “جاداب” الواقعة شمال غرب مدينة “كراتشي ” .

وأكدت تقارير إعلامية في باكستان اليوم الخميس مقتل إرهابيين اثنين في تبادل لإطلاق النار مع عدد من القوات “شبه العسكرية” في بلدة “جاداب” الواقعة شمال غرب مدينة “كراتشي”.

وذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية أنه تم تنفيذ العملية من قبل القوات “شبه العسكرية” بناء على معلومات استخباراتية وردت إليها، مشيرة إلى أنه تم العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

وأضافت القناة الباكستانية أن الإرهابيين الاثنين ينتميان إلى جماعة محظورة، وذلك دون الإشارة إلى اسمها.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3