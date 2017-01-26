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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 6 قتلى
إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم بسبب حرائق الغابات في ولاية

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 6 قتلى

الخميس، 26 يناير 2017 09:38 ص
أ ش أ

أعلن مسئولون في تشيلي عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي تشهدها البلاد منذ أيام إلى ستة قتلى.

وقال وزير الداخلية ماريو فيرنانديز - حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الخميس - إن الضحايا هم أربعة من رجال الإطفاء إلى جانب اثنين من ضباط الشرطة .

وكانت رئيسة تشيلي ميشيل باشيليت قد قامت أمس بزيارة تفقدية للمناطق التي تضررت بشكل كبير من حرائق الغابات التي تشهدها البلاد منذ أيام، وتم إعلان حالة الطوارئ
في مناطق جنوب العاصمة سانتياجو على إثرها.
والتقت باشيليت بعدد من رجال الإطفاء الذين يعملون من أجل السيطرة على الحرائق، كما التقت أيضا بعدد من الأشخاص المتضررين من هذه الحرائق التي تعد الأسوأ بتاريخ تشيلي منذ قرابة 50 عاما.

وكانت رئيسة تشيلي قد طلبت في وقت سابق المساعدة من الدول التي لديها تجربة في التعامل مع حرائق الغابات ، كما أكدت أن رجال الإطفاء يبذلون كل ما في وسعهم من أجل السيطرة على هذه الحرائق .

يشار إلى أنه تم إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم للحفاظ على أرواحهم من هذه الحرائق التي ساعدت الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة في انتشارها على نطاق واسع.

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