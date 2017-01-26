نظر تجديد حبس ضابط وأمين شرطة بتهمة «تهريب رجل أعمال»الخميس، 26 يناير 2017 09:38 ص
نظر قاضى المعارضات، اليوم الخميس، أمر تجديد حبس “معتز. م” ملازم أول بقسم البساتين وأمين الشرطة “هانى. ف”، فى اتهامهما بتمكين رجل أعمال محبوس فى قضية تزوير من الهرب، أثناء عرضه على المحكمة بالعباسية.
وكانت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول للنيابات، قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهما بتمكين رجل أعمال محبوس على ذمة اتهامه بقضية تزوير من الهرب، أثناء عرضه على المحكمة بالعباسية.
كما جدد قاضى المعارضات حبسهما 15 يوما بتهمة الإضرار العمدى بجهة العمل “وزارة الداخلية”.
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