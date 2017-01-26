"فينوس وليامز" تتأهل لنهائي بطولة استراليا للتنسالخميس، 26 يناير 2017 09:45 ص
تغلبت نجمة التنس الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز على مواطنتها كوكو فاندفيجه بمجموعتين لواحدة ،في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ” فردي سيدات ” وسط حضور جماهيري كبير.
وشهدت المباراة إثارة وقوة كبيرة بين الطرفين طوال أحداثها ، بالرغم من تأخر فينوس بالمجموعة الأولى بواقع 7-6 أمام كوكو فاندفيجه ، ولكن سرعان ما استعادت عافيتها وقلبت الطاولة على مواطنتها بالمجموعتين الثانية والثالثة وحسمتهما لصالحها بواقع 6-2 و6-3 ،لتفوز بالنهاية المخضرمة فينوس بخبرتها وبراعتها الكبيرة بمجموعتين لواحدة بعد ساعتين و26 دقيقة من اللعب.
وتأهلت ويليامز صاحبة الـ36 عاما إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثانية بمسيرتها ، حيث كانت المرة الأولى منذ 14 عاما بعد خسارتها في نهائي البطولة أمام شقيقتها سيرينا في 2003 ،وستلاقي الفائزة من مباراة نصف النهائي الثانية المقامة بين شقيقتها سيرينا ويليامز والكرواتية ميريانا لوتشيتش باروني.
ومن المتوقع أن تواجه فينوس - المصنفة 13 و التي شارك في 73 بطولة كبرى - شقيقتها الأصغر سيرينا المصنفة الثانية وحاملة اللقب ست مرات ، في المباراة النهائية مطلع الأسبوع المقبل على لقب استراليا المفتوحة ، لتعيدان المشهد مرة أخرى لنسخة عام 2003 حينما تغلبت سيرينا على فينوس، وستكون المرة التاسعة بينهما في نهائي إحدى البطولات الكبرى.
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