محمد صلاح يتبرع بـ4 ملايين جنيه لقريتهالخميس، 26 يناير 2017 09:35 ص
واصل محمد صلاح نجم الكرة المصرية ونادى روما الايطالى اعماله الخيرية بالتبرع بمبلغ 4 ملايين جنيه لاستكمال انشاء المعهد الدينى بقريته “نجريج ” بمحافظة الغربية .
وسجل محمد صلاح هدف الفوز على غانا أمس فى ختام مباريات دور المجموعات ليقود الفراعنة للتأهل الى مواجهة المغرب الأحد المقبل فى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الافريقية بالجابون.
وكان صلاح قد ساهم فى العديد من الاعمال الخيرية بمسقط رأسه بجانب تبرعه بمبلغ يصل الى 5 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر.
واصل محمد صلاح نجم الكرة المصرية ونادى روما الإيطالى أعماله الخيرية بالتبرع بمبلغ 4 ملايين جنيه لاستكمال إنشاء المعهد الدينى بقريته “نجريج” بمحافظة الغربية.
وسجَّل محمد صلاح هدف الفوز على غانا أمس فى ختام مباريات دور المجموعات ليقود الفراعنة للتأهل إلى مواجهة المغرب الأحد المقبل فى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون.
وكان “صلاح” قد ساهم فى العديد من الأعمال الخيرية بمسقط رأسه بجانب تبرعه بمبلغ يصل إلى 5 ملايين جنيه لصندوق “تحيا مصر”.
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