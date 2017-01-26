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البشير يطالب إيران بوقف استهداف السنة العرب
البشير في جنوب افريقيا

البشير يطالب إيران بوقف استهداف السنة العرب

الخميس، 26 يناير 2017 09:41 ص
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طالب الرئيس السوداني عمر البشير إيران بوقف برنامجها الذي يستهدف العرب السُنة، ويرمي إلى السيطرة على أجزاء من العالم العربي.

ووفقًا لموقع 24الإماراتي، كرر البشير اتهاماته لإيران بممارسة التشيع في أفريقيا بعد أن مارسته في السودان، وتوقع أن تمضي الأمور إلى الأفضل مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وحذر البشير خلال مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” نشرت اليوم الخميس، من خطورة الوضع العربي الحالي، مشيرًا إلى أن 5 دول عربية “ضاعت” هي (العراق وسوريا واليمن وليبيا) وقبلها الصومال، واعتبر أن المنطقة مستهدفة من حلف “صهيوني فارسي غربي”.

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