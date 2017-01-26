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اليوم.. محاكمة المتهم بقتل زوجة «أسامة الحوفي»
محكمة ـ احداث كرادسة ـ مذبحة كرداسة

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل زوجة «أسامة الحوفي»

الخميس، 26 يناير 2017 09:28 ص

تستأنف الدائرة 12 بمحكمة جنايات الجيزة، محاكمة “محمد.م” عامل صيانة فى اتهامه بقتل زوجة أسامة الحوفى طبيب العيون الشهير لخلافه معها على 75 جنيها، وذلك فى القضية رقم 3350 لسنة 2014.

كان اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة عجوز مقتولة داخل شقتها بمنطقة العجوزة، وتم تشكيل فريق بحث وتوصلت تحرياته إلى أن المجنى عليها “عجوز” تبلغ من العمر 69 عامًا زوجة طبيب العيون الشهير الدكتور أسامة الحوفى، وأن وراء مقتلها عامل صيانة أجهزة منزلية يدعى “محمد.م”، قام بالاعتداء عليها باستخدام “فاظة ورد” بضربها على رأسها بسبب خلافهما على مبلغ مالى من مستحقات إصلاحه بوتاجاز المجنى عليها، ثم استولى على مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي وفر هاربًا.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن المقدم محمد أمين، رئيس مباحث العجوزة، ومعاوناه الرائدان كريم على وكريم فوزى من القبض على المتهم بمنزله بمنطقة إمبابة، وبمواجهته اعترف أمام مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بارتكابه الجريمة بسبب الخلاف بينه والمجنى عليها على مبلغ مالى 75 جنيهًا.

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