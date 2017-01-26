ترامب يكشف عن تفاصيل حياته الجديدة في البيت الأبيضالخميس، 26 يناير 2017 09:30 ص
قال الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إنه معجب كثيرا بمقره الجديد في البيت الأبيض، خاصة بالمكتب البيضاوي وأجهزة الاتصال الحكومي وغرفة النوم التي استخدمها الرئيس أبراهام لينكولن.
وتحدث ترامب، لصحيفة “نيويورك تايمز”، عن أيامه الأولى في البيت الأبيض، وهو مقر جميع رؤساء الولايات المتحدة باستثناء الرئيس الأول للبلاد جورج واشنطن.
يذكر أن الرئيس الأمريكي الجديد محافظ في عاداته وكان يقيم على مدى عقود في ناطحة سحاب تابعة له في حي مانهاتن في نيويورك، وكان يعود كل مرة أثناء حملته الانتخابية إلى بيته لينام في سريره.
أما الآن فيقيم ترامب، بعد توليه مهام الرئاسة في البيت الأبيض، بمفرده، لأن عقيلته ميلانيا وابنهما بيرون غادرا البيت الأبيض، الأحد، متوجهين إلى نيويورك بعد قرار الوالدين إبقاء الابن في مدرسته حتى نهاية العام الدراسي الحالي على الأقل.
أما ابنة ترامب إيفانكا فانتقلت مع زوجها إلى بيت جديد لهما في العاصمة واشنطن.
وقال ترامب لـ”نيويورك تايمز”: “الهواتف (هنا) هي الأجمل التي رأيتها في حياتي. ونظام (الاتصال) هو الأكثر أمنا في العالم”. ومع ذلك، اعترف ترامب بأنه لا يزال يستعمل هاتفه القديم على أساس نظام “أندرويد” ويكتب في حسابه على موقع “تويتر” رغم اعتراضات مستشاريه.
وأضاف أنه يستيقظ قبل الساعة السادسة صباحا ويشاهد الأخبار في التلفزيون في غرفة النوم أولا، ثم في المطعم بالجناح الغربي للبيت الأبيض ويتصفح في الوقت ذاته بعض الجرائد، لكنه لا يقرأ كتبا. ويبدأ لقاءاته في الساعة التاسعة صباحا.
ويخطط الرئيس الجديد التوجه، في بداية فبراير/شباط المقبل، إلى فلوريدا حيث يوجد لديه مقر صيفي.
وتابع ترامب أنه تمكن، على الرغم من جدول أعماله المكثف، من التعرف على مجموعة من التحف الفنية في البيت الأبيض، مشيرا إلى أن غرف النوم في المقر الرئاسي “جميلة جدا وأنيقة”. وأشار إلى أنه معجب بشكل خاص بأنه ينام في غرفة النوم التي كان ينام فيها الرئيس أبراهام لينكولن.
وقال ترامب: “إن الأجواء هنا تاريخية جدا”.
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