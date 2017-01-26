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اليوم.. استئناف قيادات «التنمية الصناعية» على حبسهم
محكمة

اليوم.. استئناف قيادات «التنمية الصناعية» على حبسهم

الخميس، 26 يناير 2017 09:26 ص

تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من 19 من القيادات والعاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية على حكم حبسهم عامين “غيابيا” في القضية رقم 786 لسنة 2016 جنح قسم أول القاهرة الجديدة؛ لاتهامهم بالتذمر وتعطيل العمل والإضرار بالهيئة محل عملهم والتظاهر فيها.

كان عصام البطاوي محامي المتهمين قدم إلى المحكمة مذكرة بالدفوع طالب فيها بإلغاء الحكم المستأنف عليه وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم، واستدعاء رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية لمناقشتهم بشأن ملابسات الواقعة، واستدعاء المراقب المالي للهيئة لمناقشته بشأن التحقيقات التي أشارت إلى تذمر العاملين لعدم صرف رواتب شهر يوليو 2015، واعتراض المراقب المالي على مطلبهم المشروع.

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