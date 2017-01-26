روى المعلق الرياضي مدحت شلبي، قصةً طريفةً له مع الفنانة فايزة أحمد، عندما كان ضابطا في قسم النزهة، قائلا: “كنت في نبطشية مسائية وفوجئت بفايزة أحمد داخلة القسم ومعاها سواق تاكسي خبط عربيتها”.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “فحص شامل”، المذاع على قناة “الحياة”: “كانت داخلة بتزعق وتشتم، فقلت لها اقعدي، ولما طلبت من سائق التاكسي يقعد كنوع من العدل، راحت شتمتني”، مضيفا: “لكن أنا بحبها وعاشق كبير لصوتها، فقلت لها أنا ممكن أنزلك الحجز دلوقت بتهمة سبّي، لكنه حقي الشخصي وسأتنازل عنه، ولا يهون عليّ أن أضعك بيدي في الحجز؛ لأنكِ الصوت الذي يشجيني ويشجي العالم كله، فسكتت وحلينا المشكلة”.