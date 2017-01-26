تصدر محكمة جنح مستأنف السيدة زينب المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الخميس، حكمها في الاستئناف المقدم من محمد عفيفى مقيم دعوى ازدراء الأديان ضد فاطمة ناعوت، على حكم حبسه بتهمة إهانة القضاء.

يصدر الحكم برئاسة المستشار حسين جاد وعضوية المستشارين محمود شعبان وعصام عمار وسكرتارية محمد عيد.

وطالب دفاع محمد عفيفى في الجلسة السابقة، باستدعاء المجنى عليه “المستشار خالد جمال الدين” ومناقشته في مضمون ما ورد في مذكرته، واستدعاء الرائد “أحمد محمد نجيب” الضابط بإدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، لمناقشته بشأن تحرياته بالقضية، إضافة إلى استدعاء عدد من الشهود بالقضية منهم شريف حلمى أديب، والكاتبة فاطمة ناعوت، والسيد أمين عبد الجواد، لمناقشتهم في مضمون شهادتهم.

وكانت محكمة جنح السيدة زينب قضت بحبس المحامى محمد عفيفى مقيم دعوى ازدراء الأديان ضد الكاتبة فاطمة ناعوت 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عن التهمة الأولى بإهانة السلطة القضائية، وغرامة 20 ألف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة بالسب والقذف وكفالة أخرى قدرها ألف جنيه.