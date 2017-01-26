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ترامب يطمئن المهاجرين الذين دخلوا أمريكا وهم أطفال
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

ترامب يطمئن المهاجرين الذين دخلوا أمريكا وهم أطفال

الخميس، 26 يناير 2017 09:26 ص
وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المهاجرين غير الشرعيين الذي دخلوا الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالا يجب ألا يخشوا الترحيل.

وقال ترامب في مقابلة مع محطة “إيه.بي.سي‭ ‬نيوز” أمس الأربعاء “يجب ألا يتملكهم القلق.”

وأضاف “إن قلبي كبير. سنعتني بالجميع.”

وتابع قائلا “عندما يكون لديك عظماء هنا أدوا عملا جيدا.. يجب أن يكونوا أقل قلقا بكثير.”

وتابع “سنضع سياسة بهذا الشأن خلال الأربعة أسابيع المقبلة.”

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