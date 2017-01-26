قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المهاجرين غير الشرعيين الذي دخلوا الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالا يجب ألا يخشوا الترحيل.

وقال ترامب في مقابلة مع محطة “إيه.بي.سي‭ ‬نيوز” أمس الأربعاء “يجب ألا يتملكهم القلق.”

وأضاف “إن قلبي كبير. سنعتني بالجميع.”

وتابع قائلا “عندما يكون لديك عظماء هنا أدوا عملا جيدا.. يجب أن يكونوا أقل قلقا بكثير.”

وتابع “سنضع سياسة بهذا الشأن خلال الأربعة أسابيع المقبلة.”