دعا رئيس وزراء الصين لي كه تشيانج إلى أن تلعب الصين وألمانيا دورا قياديا لضمان استقرار الأسواق العالمية وسط مناخ سياسي واقتصادي يكتنفه الغموض في العالم.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” في وقت متأخر ليل الأربعاء عن رئيس الوزراء قوله خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل “الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية تواجه عدة عوامل مبهمة.”

ونسبت الوكالة إليه قوله “يجب أن ترسل الصين وألمانيا إشارات استقرار للأسواق العالمية وتعملان معا على حماية النظام الدولي القائم عبر تحرير التجارة والاستثمار.”

ووسط بداية مضطربة لعهد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الذي شهدت أيامه الأولى في الحكم احتجاجات وخلافات مع وسائل الإعلام تعزز الصين دورها كعامل استقرار في قضايا تتراوح من التجارة العالمية إلى تغير المناخ.

ودافع الرئيس الصيني شي جين بينج أيضا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا عن العولمة بقوة وألمح إلى رغبة بكين في لعب دور أكبر على الساحة العالمية.

في الوقت نفسه وقع ترامب - الذي تولى منصبه يوم الجمعة - أمرا تنسحب الولايات المتحدة بموجبه من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي “نافتا” وهدد بفرض قيود على التجارة من بينها فرض رسوم على سيارات تعتزم شركة “بي.إم.دبليو” الألمانية إنتاجها في مصنع جديد بالمكسيك.

وقالي لي خلال الاتصال إن بكين ستواصل دورها “كمؤيد قوي” للتكامل الأوروبي وسط تنامي الضغوط على الاتحاد الأوروبي بعد تصويت بريطانيا بالانسحاب من عضويته. وكان ترامب قال إن خروج بريطانيا من التكتل قد يكون “أمرا عظيما”.