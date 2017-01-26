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«المرور»: إغلاق نفق «أحمد بدوي»
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

«المرور»: إغلاق نفق «أحمد بدوي»

الخميس، 26 يناير 2017 09:31 ص
محيط - خالد الريس

نفى العقيد عماد حماد مدير إدارة الإعلام بمرور القاهرة، حدوث أي حوادث مصادمات أو أعطال بالطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم، مشيرا إلى أن الكباري التي تربط بين القاهرة والجيزة تعمل بشكل جيد.
وأعلن حماد من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الخميس، أن القادم من مناطق شبرا العلوي يشهد كثافة مرورية بالمنطقة الخاصة بأعمال إنشاء محور “روض الفرج الجديد”.
وأشار إلى أنه تم غلق نفق “أحمد بدوي” للقادم من شارع الترعة المتجه لكوبري 6 أكتوبر نظرا لوجود أعمال اصلاحات، مشيرا إلى إمكانية استخدام مسطح أرضي رمسيس أو مسطح أرضي 

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