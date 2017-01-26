وضع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني النقاط على بعض الحروف الخاصة بمسألة انتقاله عن ناديه الحالي، خصوصا بعد الشائعات التي ربطته بـ ريال مدريد الإسباني.

وقال ليفا - في تصريحات تليفزيونية - ” حين تقرر الانتقال من ناديك إلى آخر، يجب أن يكون ذلك خطوة للأمام، وأنا لا أعتقد أن انتقالي إلى ريال مدريد هو تلك الخطوة ” .

وأضاف ليفا :” بان بايرن ميونيخ هو المكان الذي أشعر فيه بالراحة، واللعب مع ريال مدريد لن يمنحني فرصا أكبر للفوز بالألقاب، يمكننا هنا حصد جميع البطولات، بايرن ميونيخ في مستوى ريال مدريد وبرشلونة، ولذا فلن يضيف لي الانتقال شيئا “.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن إدارة نادي ريال مدريد تحاول إغراء ليفاندوفيسكي، حيث يعد اللاعب أحد الأهداف المهمة في أجندة فلورنتينو بيريز لتدعيم خط المقدمة، بل وربطته الصحافة بالنادي الإسباني منذ كان لاعبا في بوروسيا دورتموند.

ويرتبط ليفاندوفيسكي بعقد مع ناديه الحالي يمتد حتى 2021 ولا يمكن أن تتخلى عنه إدارة بايرن ميونيخ في ظل رغبته بالبقاء لاسيما وأنها تهدف للفوز بدوري الأبطال ولا تنقصها الأموال.