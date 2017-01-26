تطلق الهيئة المصرية العامة للكتاب سلسلة جديدة بعنوان “موسوعة الثقافة القانونية” ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي في دورته الثامنة والأربعين والمقرر بداية أعمالها اليوم الخميس .

صرح بهذا الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة ورئيس اللجنة العليا للمعرض.

وأكد أن هدف تلك الموسوعة الجديدة هي نشر ثقافة الوعي بالقانون وتيسير وصول الكتاب لمختلف فئات وأعمار القراء، وذلك بنشر مؤلفات كبار القامات القانونية في مختلف مجالات القانون والبرلمان والتشريع والقضايا الوطنية .

وأضاف أن تلك الموسوعة جاءت بمبادرة شخصية من المستشار الدكتور خالد القاضي الذي له باع طويل في نشر الثقافة القانونية والوعي بالقانون من خلال مؤلفاته ودراساته ومقالاته ، وأنه سيتولى الإشراف العام على الموسوعة تطوعا منه للهيئة وللقارئ المصري والعربي ، والذي احتفلت الهيئة بكتابه الأخير رحلة ٣٠ سنة قانون من سيرة قاض مصري.

واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بأن ثلاثة كتب ستصدر في المعرض هي كتاب الحماية الدستورية لحرية الرأي للمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، و كتاب إشكاليات التحول الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط دراسة قانونية عن مصر للدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي وسفير مصر لدى اليونسكو الأسبق ، وكتاب بين القضاء والوزارة للمستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل الأسبق.