إطلاق سلسلة "موسوعة الثقافة القانونية" بمعرض الكتابالخميس، 26 يناير 2017 05:39 ص
تطلق الهيئة المصرية العامة للكتاب سلسلة جديدة بعنوان “موسوعة الثقافة القانونية” ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي في دورته الثامنة والأربعين والمقرر بداية أعمالها اليوم الخميس .
صرح بهذا الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة ورئيس اللجنة العليا للمعرض.
وأكد أن هدف تلك الموسوعة الجديدة هي نشر ثقافة الوعي بالقانون وتيسير وصول الكتاب لمختلف فئات وأعمار القراء، وذلك بنشر مؤلفات كبار القامات القانونية في مختلف مجالات القانون والبرلمان والتشريع والقضايا الوطنية .
وأضاف أن تلك الموسوعة جاءت بمبادرة شخصية من المستشار الدكتور خالد القاضي الذي له باع طويل في نشر الثقافة القانونية والوعي بالقانون من خلال مؤلفاته ودراساته ومقالاته ، وأنه سيتولى الإشراف العام على الموسوعة تطوعا منه للهيئة وللقارئ المصري والعربي ، والذي احتفلت الهيئة بكتابه الأخير رحلة ٣٠ سنة قانون من سيرة قاض مصري.
واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بأن ثلاثة كتب ستصدر في المعرض هي كتاب الحماية الدستورية لحرية الرأي للمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، و كتاب إشكاليات التحول الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط دراسة قانونية عن مصر للدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي وسفير مصر لدى اليونسكو الأسبق ، وكتاب بين القضاء والوزارة للمستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل الأسبق.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
ساوثهامبتون يتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية
حقق فريق ساوثهامبتون الفوز على نظيره ليفربول بهدف دون رد استطاع به أن يتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية . سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب شون لونج في الدقيقة 92 من عمر ...Wed, 25 Jan 2017 22:17:37 GMT
-
قتلت زوجها بمساعدة عشيقها وسلمت نفسها بعد 10 سنوات
سلمت سيدة متهمة بقتل زوجها- في منطقة الساحل- نفسها للنيابة، بعد 10 سنوات من ارتكاب الجريمة، بالاشتراك مع عشيقها، بعد تضييق الأجهزة الأمنية الخناق عليها. وكانت ...Thu, 26 Jan 2017 00:25:18 GMT
-
آخر كلمات قالها سيد حجاب قبل وفاته
أكد الشاعر الراحل سيد حجاب، إن اختياره لكتابة الصيغة النهائية للدستور شرف كبير له وتتويج لمحبة كبيرة لهذا الشعب وتلك الأرض. وأردف حجاب خلال لقاء له مع الإعلامية منى ...Thu, 26 Jan 2017 00:12:03 GMT
-
برلماني لأحمد آدم:"روح قدم الهلس في حتة تانية"
رفض مهدي العمدة عضو مجلس النواب، الاعتذارَ عن هجومه على فيلم الفنان أحمد آدم، قائلا: «شاهدت إعلان فيلم القرموطي مع عدد من المواطنين في مرسي مطروح وأصابنا بصدمة». ...Thu, 26 Jan 2017 00:12:03 GMT
-
كمال الهلباوي: الإخوان انتهوا بعد تولي ترامب
قال الدكتور كمال الهلباوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب سيقضي على وجود جماعة الإخوان المسلمين في أمريكا نهائيا. وأضاف ...Wed, 25 Jan 2017 23:45:06 GMT
-
شيرين: "كنت بحب ألعب مع الصبيان"
أكدت المطربة شيرين عبد الوهاب، إنها كانت تحب اللعب مع الصبيان في طفولتها، وأنها كانت تقف حارس مرمى لهم. وعلقت الفنانة منة شلبي خلال لقائها ببرنامج “شيري ستوديو”، ...Wed, 25 Jan 2017 23:58:27 GMT
-
أحمد آدم يظهر بجركن جاز في إستوديو الإبراشي
دخل الفنان أحمد آدم ستوديو برنامج «العاشرة مساء»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم» حاملا في يده جركن جاز. ووجه «آدم» حديثه لـ«الإبراشي»، ...Wed, 25 Jan 2017 23:33:34 GMT
-
تعرف على رسالة أبو تريكة للمنتخب عقب الفوز على غانا
هنَّأ نجم الكرة المصرية السابق، محمد أبو تريكة، منتخب مصر على الفوز المهم الذي حققه اليوم على منتخب غانا، بنتيجة 0/1، أحرزه اللاعب محمد صلاح، ليتصدَّر أحفاد ...Wed, 25 Jan 2017 21:52:30 GMT