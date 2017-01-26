الآثار: العثور على مشكاوات مسجد الرفاعيالخميس، 26 يناير 2017 05:26 ص
تمكنت الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار وقطاع مصلحة الأمن العام من ضبط مرتكبي واقعة سرقة ست مشكاوات أثرية من داخل حجرة الملك فؤاد الأول والأميرة فريال من مسجد الرفاعي بميدان القلعة في الأول من الشهر الجاري.
صرح بذلك السعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية بالوزارة، مشيراً إلى أنه تبين من التحقيقات أن الطاقم الذي قام بتوريد مستلزمات التصوير الخاصة بفيلم سينمائي كان يتم تصويره داخل المسجد، هم من قاموا بسرقة الست مشكاوات ووضع واحدة مقلدة بدلاً منهم.
وأضاف حلمي أنه بعد التوصل للجناة قامت شرطة السياحة والآثار بالقبض عليهم وإبلاغ وزارة الآثار، والتي قامت بدورها على الفور بتشكيل لجنة أثرية برئاسته وعضوية الأثرية منى أحمد مدير الترميم ومتخصص الزجاج بمتحف الفن الإسلامي، لفحص المشكاوات المضبوطة حيث أكدت اللجنة أنها المشكاوات الأصلية المسروقة وأنها في حالة جيدة من الحفظ.
وأكد حلمي أنه فور علم وزارة الآثار في الأول من يناير الجاري بواقعة سرقة المشكاوات تم التحرك الفوري والسريع منها حيث تم إبلاغ شرطة السياحة والآثار والنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعرفة جميع ملابسات الواقعة، كما قام د. خالد العناني وزير الآثار بجولة تفقدية للمسجد ووجه تعليماته بتشكيل لجنة لجرد جميع مقتنيات المسجد الأثرية، وخاطب د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لبحث أن تصبح المقتنيات الأثرية داخل جميع المساجد تحت الإشراف التام لوزارة الآثار.
وأشاد حلمي بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها شرطة السياحة والآثار للقبض على الجناة والتحفظ على المشكاوات قبل بيعها، موجها الشكر لوزارة الداخلية لتعاونها المستمر مع وزارة الآثار في سبيل حماية آثار وتراث مصر الأثري والثقافي.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المشكاوات تعود لعام 1328 هـ / 1911م وهي مصنوعة من الزجاج المموه بالمينا عليها رنك باسم الخديوي عباس حلمي الثاني وكتابات بخط الثلث المملوكي لأية من سورة النور” الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح”.
من جانبه، أعرب الدكتور خالد العناني وزير الآثار عن كامل تقديره للمجهودات الكبيرة التي قامت بها شرطة السياحة والآثار والنيابة العامة للقبض على سارقي مشكاوات مسجد الرفاعي.
وأكد د. العناني أن القبض على المتهمين في أقل من شهر يعد خير دليل على الخطي السريعة التي قامت بها وزارتي الآثار والداخلية على حد سواء من أجل الوقوف على جميع ملابسات الواقعة، و أيضا على التعاون الدائم و المثمر بين الوزارتين في مجال حماية الآثار و الحفاظ علي تراث مصر الحضاري و الثقافي.
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