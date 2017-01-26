سلمت سيدة متهمة بقتل زوجها- في منطقة الساحل- نفسها للنيابة، بعد 10 سنوات من ارتكاب الجريمة، بالاشتراك مع عشيقها، بعد تضييق الأجهزة الأمنية الخناق عليها.

وكانت معلومات وردت للمقدم علاء خلف الله، رئيس مباحث قسم شرطة الساحل، من أحد المصادر السرية، مفادها: إن جريمة قتل وقعت منذ 10 سنوات بدائرة القسم، وقيدت حينها ضد مجهول، تقف وراءها سيدة وعشيقها.

ودلت التحريات أن الجريمة تمت في أواخر عام 2006، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة شاب بأحد الشوارع بمنطقة الساحل، وقيدت القضية ضد مجهول حينها، بعد فشل الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة.

وكانت معلومات وردت منذ أسبوع، من أحد المصادر السرية، للمقدم علاء خلف الله رئيس المباحث، بأن زوجة القتيل وراء ارتكاب الواقعة، وعلى الفور، تم فتح أوراق القضية من جديد.

ودلت التحريات الجديدة: إن عشيق زوجة المجني عليه وزوجته وشخصين آخرين وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، ألقي القبض على المتهم وصديقيه المتورطين في الحادث، وبتضييق الخناق على المتهمة، سلمت نفسها لنيابة الساحل.