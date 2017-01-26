الفقي: لن ينصلح حال التعليم في مصر قبل 15 عاما

أكد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي: إن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان شخصية عنيدة، ولم يكن انتقاميا.

وأردف، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «mbc مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر: إن التعليم في مصر لن ينصلح حاله قبل 15 عاما، وأن الحكومة الحالية لا تسعى لتطوير المنظومة، ولكنها تقوم بترميم المناهج فقط.

وتابع: إن التعديل الوزاري يشهد تغيير الكثير من الوجوه الموجودة حاليا.