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الفقي: لن ينصلح حال التعليم في مصر قبل 15 عاما
مصطفى الفقي - مصطفي الفقي - مصطفى الفقى - أكثر جودة

الفقي: لن ينصلح حال التعليم في مصر قبل 15 عاما

الخميس، 26 يناير 2017 02:11 ص

أكد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي: إن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان شخصية عنيدة، ولم يكن انتقاميا.

وأردف، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «mbc مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر: إن التعليم في مصر لن ينصلح حاله قبل 15 عاما، وأن الحكومة الحالية لا تسعى لتطوير المنظومة، ولكنها تقوم بترميم المناهج فقط.

وتابع: إن التعديل الوزاري يشهد تغيير الكثير من الوجوه الموجودة حاليا.

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