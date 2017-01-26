وصف المعلق الرياضى مدحت شلبى أداء الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتى المذاع على فضائية صدى البلد، بأنه «ممثل أوفر».

وقال شلبي، خلال لقائه مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج «فحص شامل» المذاع على فضائية «الحياة»، إن الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «كل يوم » المذاع على فضائية «on e»، صاحب شخصية فكاهية ويمتلك خلطة فنية تجذب الجمهور.