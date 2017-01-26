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آخر كلمات قالها سيد حجاب قبل وفاته
سيد حجاب

آخر كلمات قالها سيد حجاب قبل وفاته

الخميس، 26 يناير 2017 01:57 ص

أكد الشاعر الراحل سيد حجاب، إن اختياره لكتابة الصيغة النهائية للدستور شرف كبير له وتتويج لمحبة كبيرة لهذا الشعب وتلك الأرض.

وأردف حجاب خلال لقاء له مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج «معكم» المذاع على فضائية «cbc» قبل وفاته: أن التأكيد على الهوية المصرية أفضل ما صاغه في الدستور بعد أن حاولت فئة معينة محو هوية مصر الممتدة عبر آلاف السنين.

وكان الشاعر سيد حجاب وافته المنية أمس الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 77 عاما.

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