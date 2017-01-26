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برلماني لأحمد آدم:"روح قدم الهلس في حتة تانية"
البرلمان المصري مجلس الشعب

برلماني لأحمد آدم:"روح قدم الهلس في حتة تانية"

الخميس، 26 يناير 2017 01:51 ص

رفض مهدي العمدة عضو مجلس النواب، الاعتذارَ عن هجومه على فيلم الفنان أحمد آدم، قائلا: «شاهدت إعلان فيلم القرموطي مع عدد من المواطنين في مرسي مطروح وأصابنا بصدمة».

ولفت في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، أن الفيلم به رسالة سيئة عن أهالي مطروح تهدف لتشويه صورتهم أمام الرأي العام.

ووجّه “العمدة”، رسالةً للفنان أحمد آدم قائلا: «روح قدم الهلس بتاعك ده في حتة تانية، وسأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منتج الفيلم ومؤلفه وفريق العمل فيه»، مشيرا إلى أنه تقدم بمذكرة عاجلة لرئيس البرلمان طالب فيها بالتدخل لوقف عرض الفيلم أو حذف المشهد المسيء لأبناء دائرته ومحافظته.

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