أكدت المطربة شيرين عبد الوهاب، إنها كانت تحب اللعب مع الصبيان في طفولتها، وأنها كانت تقف حارس مرمى لهم.

وعلقت الفنانة منة شلبي خلال لقائها ببرنامج “شيري ستوديو”، المذاع على قناة “دي إم سي”، تقديم شيرين عبد الوهاب: “أنا كنت تخينة، وبحب ألعب مع الصبيان برضو، بس كنت بلملهم الكور الكتير”.

من جانبها رفضت الفنانة شيماء سيف، ما قالته منة شلبي: “متقوليش تخينة، قولي مقلوظة أو كيرفي”.