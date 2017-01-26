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أديب عن فوز مصر على غانا: «كيدنا العوازل»
عمرو أديب

أديب عن فوز مصر على غانا: «كيدنا العوازل»

الخميس، 26 يناير 2017 01:40 ص

عقب الإعلامي عمرو أديب، على فوز المنتخب المصري، على غانا، بهدف مقابل لا شيء، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، قائلا: “فوزنا وكيدنا العوازل يا لمونة”.

وأشار خلال برنامجه “كل يوم”، المذاع على قناة “أون إي”، أن أهم شيء في نتيجة المباراة هو فرحة المصريين، متابعا: “بحب الشعب المصري يكون فرحان”.

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