عقب الإعلامي عمرو أديب، على فوز المنتخب المصري، على غانا، بهدف مقابل لا شيء، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، قائلا: “فوزنا وكيدنا العوازل يا لمونة”.

وأشار خلال برنامجه “كل يوم”، المذاع على قناة “أون إي”، أن أهم شيء في نتيجة المباراة هو فرحة المصريين، متابعا: “بحب الشعب المصري يكون فرحان”.