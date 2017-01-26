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كمال الهلباوي: الإخوان انتهوا بعد تولي ترامب
كمال الهلباوي

كمال الهلباوي: الإخوان انتهوا بعد تولي ترامب

الخميس، 26 يناير 2017 01:36 ص


قال الدكتور كمال الهلباوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب سيقضي على وجود جماعة الإخوان المسلمين في أمريكا نهائيا.

وأضاف “الهلباوي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم» تقديم الإعلامي محمد الغيطي المذاع على فضائية «LTC»، إن تحالف دعم الشرعية يعاني من مشكلات داخلية بسبب ضعف الأخلاق والنشأة، كما أن الإخوان انتهوا من مصر ولا أحد يمثلهم، مشيرا إلى أن المال والعلاقات الخارجية والإعلام ثالوث جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدكتورة مها عزام لم يكن لها علاقة بالتنظيم الدولي للإخوان، ولكن هناك من ورطها في ذلك.

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