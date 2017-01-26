أحمد آدم يظهر بجركن جاز في إستوديو الإبراشيالخميس، 26 يناير 2017 01:27 ص
دخل الفنان أحمد آدم ستوديو برنامج «العاشرة مساء»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم» حاملا في يده جركن جاز.
ووجه «آدم» حديثه لـ«الإبراشي»، قائلا: «أنا جايبلك هدية معايا عبارة عن جركن جاز علشان الولعة وعايزين نولعها.. تحب نبدأ الولعة منين».
وأمسك «آدم» في يده “الجركن” محاولا رشه على الأرض، وهو ما رد عليه الإبراشي قائلا:” أحمد آدم جايبلي هدية جركن جاز بدل من بوكيه ورد».
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