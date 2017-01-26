 Moheet on google
الخميس 26 يناير 2017 01:52 صباحاً
روابط سريعة
أحمد آدم يظهر بجركن جاز في إستوديو الإبراشي
الفنان احمد ادم

أحمد آدم يظهر بجركن جاز في إستوديو الإبراشي

الخميس، 26 يناير 2017 01:27 ص

دخل الفنان أحمد آدم ستوديو برنامج «العاشرة مساء»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم» حاملا في يده جركن جاز.

ووجه  «آدم» حديثه لـ«الإبراشي»، قائلا: «أنا جايبلك هدية معايا عبارة عن جركن جاز علشان الولعة وعايزين نولعها.. تحب نبدأ الولعة منين».

وأمسك «آدم» في يده “الجركن” محاولا رشه على الأرض، وهو ما رد عليه الإبراشي قائلا:” أحمد آدم جايبلي هدية جركن جاز بدل من بوكيه ورد».

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3