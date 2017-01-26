تعود محطة مترو السادات، اليوم الخميس، للعمل بعد أن تلقت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق موافقة الجهات الأمنية على تشغيل المحطة بعد غلقها بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

كان أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أعلن غلق محطة السادات بالخطين الأول والثاني أمس الأربعاء لدواع أمنية.