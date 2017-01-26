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المترو: فتح محطة السادات بعد غلقها لدواع أمنية
محطة السادات ـ مترو الانفاق

المترو: فتح محطة السادات بعد غلقها لدواع أمنية

الخميس، 26 يناير 2017 01:20 ص

تعود محطة مترو السادات، اليوم الخميس، للعمل بعد أن تلقت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق موافقة الجهات الأمنية على تشغيل المحطة بعد غلقها بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

كان أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أعلن غلق محطة السادات بالخطين الأول والثاني أمس الأربعاء لدواع أمنية.

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