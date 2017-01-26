أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر كرة القدم، أن استعدادات فريقه لمواجهة المنتخب المغربي ستكون طبيعية للغاية، ولن تكون هناك استعدادات خاصة للقاء.

وحقق منتخب مصر فوزا ثمينا على نظيره الغاني بهدف نظيف، في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، ليتأهل الفراعنة إلى الدور ربع النهائي للمسابقة القارية.

وقال كوبر، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، “لن تكون هناك استعدادات خاصة للقاء المغرب، اليوم سيتم منح اللاعبين راحة سلبية، ومن الغد نبدأ الاستعداد الجدي للمباراة القادمة”.

وأضاف المدرب الأرجنتيني، “سنبدأ غدا تصحيح أخطاء المنتخب في لقاء غانا، خاصة في الشوط الثاني، وسنخوض تدريباتنا بشكل طبيعي”.

وأكد كوبر، أن مواجهة المنتخب المغربي ستكون صعبة للغاية، مضيفا “أعد الشعب المصري باستمرار الروح العالية من اللاعبين، لدينا طموحات كبيرة في البطولة، وسنقاتل لتحقيق طموحات الشعب المصري كله”.

وعن أصعب لحظات واجهته في المباراة، أشار كوبر إلى أن العشرين دقيقة الأخيرة في المباراة كانت الأخطر على منتخب مصر، خاصة وأن المنتخب الغاني أهدر عددا من الفرص، موضحا أنه حاول تأمين دفاعاته واللعب على الهجمات المرتدة.