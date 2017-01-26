لحق موناكو بباريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي بطولة كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم، اثر فوزه الثمين 1-0 على نانسي، يوم الأربعاء في الدور قبل النهائي للبطولة.

وسجل الكولومبي الدولي راداميل فالكاو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليقود الفريق إلى المباراة النهائية للبطولة.

ويلتقي موناكو في المباراة النهائية مع باريس سان جيرمان حامل اللقب، والذي تأهل للنهائي بفوزه الكبير 4 / 1 على مضيفه بوردو، يوم الثلاثاء في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة.