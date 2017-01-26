 Moheet on google
الأربعاء 25 يناير 2017 11:42 مساءً
روابط سريعة
ساوثهامبتون يتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية
C3C9K3jXEAEbSNo

ساوثهامبتون يتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية

الخميس، 26 يناير 2017 12:08 م

حقق فريق ساوثهامبتون الفوز على نظيره ليفربول بهدف دون رد استطاع به أن يتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية .

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب شون لونج في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة ودع ليفربول الكأس وحجز ساوثهامبتون مقعداً في نهائي الكأس الذي سيقام بملعب ويمبلي

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3