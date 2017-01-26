أحداث متوقعة ليوم الخميس 26 يناير

*يفتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل غدا، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 48 بأرض المعارض بمدينة نصر، الذي تحل عليه المملكة المغربية ضيف شرف، وذلك ...