انتزع يوفنتوس بطاقة التأهل للدور قبل النهائي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على ضيفه ميلان في دور الثمانية للمسابقة اليوم الأربعاء.

وتقدم يوفنتوس بهدف مبكر حمل توقيع باولو ديبالا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله ميراليم بيانيتش الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة .21

وأعاد كارلوس باكا المباراة إلى أجواء الإثارة مجددا، بعدما سجل هدف تقليص الفارق لميلان في الدقيقة 53، قبل أن يضطر الضيوف للعب بعشرة لاعبين بعدها بدقيقة، عقب طرد مانويل لوكاتيللي لاعب ميلان لحصوله على الإنذار الثاني.

وثأر يوفنتوس بهذا الفوز من خسارته لقب كأس السوبر أمام ميلان بركلات الترجيح في ديسمبر الماضي.