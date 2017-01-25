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الأربعاء 25 يناير 2017 11:49 مساءً
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شاهد رد فعل "السيسي" على هدف محمد صلاح في مرمى غانا
محمد صلاح - السيسي وزير الشباب خالد عبدالعزيز

شاهد رد فعل "السيسي" على هدف محمد صلاح في مرمى غانا

الأربعاء، 25 يناير 2017 11:46 م
محيط - أحمد عبد الخالق

رصدت عدسة فضائية دي ام سي رد فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف محمد صلاح وفوز المنتخب المصري على نظيره الغاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم والتي تقام حاليا في الجابون، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.
وشاهد الرئيس السيسي اللقاء برفقة وزير الشباب والرياضة بأسوان، حيث بدت عليه السعادة، عندما سجل محمد صلاح هدف المباراة الوحيد وسط انفعالات الفرحة من الحاضرين.

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