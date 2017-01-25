تقدم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بالتهنئة للقيادة العامة للجيش الليبي وضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة بمناسبة التحرير الكامل لمنطقة قنفودة غرب مدينة بنغازي.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي ، في تصريح له ، إن رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية المستشار عقيله صالح يتقدم بالشكر والتقدير والتحية للقائد العام ولرئيس اأركان العامه ولضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الليبية والشباب المساند لهم على انتصاراتهم التى تحققت في قنفوده وفي كل المحاور على الجماعات اﻻرهابيه ببنغازي.

وأعلن العميد جمال الزهاوي أمس الثلاثاء تحرير قوات الجيش الليبي لمنطقة قنفودة غرب مدينة بنغازي، مشيرًا إلى أن المعركة النهائية في محور بنغازي الغربي ستكون في «عمارات12» حيث يتحصن عدد من الإرهابيين