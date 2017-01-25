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تعرف على رسالة أبو تريكة للمنتخب عقب الفوز على غانا
محمد ابو تريكة - محمد ابوتريكة

تعرف على رسالة أبو تريكة للمنتخب عقب الفوز على غانا

الأربعاء، 25 يناير 2017 11:42 م
محيط - أحمد عبد الخالق

هنَّأ نجم الكرة المصرية السابق، محمد أبو تريكة، منتخب مصر على الفوز المهم الذي حققه اليوم على منتخب غانا، بنتيجة 0/1، أحرزه اللاعب محمد صلاح، ليتصدَّر أحفاد الفراعنة جدول ترتيب المجموعة.

وكتب “أبوتريكة” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ‏”مبروك منتخب مصر الصعود روح ممتازة ونتمنى المزيد.. وبالتوفيق في القادم إن شاء الله”.

وكان المنتخب المصري قد تأهل لدور الثمانية بالفوز بهدف نظيف سجله محمد صلاح من ركلة حرة مباشرة.

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