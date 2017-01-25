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ننشر مواعيد مواجهات دور الثمانية بأمم أفريقيا
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ننشر مواعيد مواجهات دور الثمانية بأمم أفريقيا

الأربعاء، 25 يناير 2017 11:37 م
محيط - أحمد عبد الخالق

تنطلق السبت المقبل مباريات دور الثمانية بكأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالجابون لتحديد المتأهل للمربع الذهبي.

وينشر موقع محيط خريطة المباريات ومواعيدها كما تقررت من الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

مواجهات ربع النهائي :

- السبت 28 / 1
تونس : بوركينا فاسو 7
السنغال : الكاميرون 10

- الاحد 29 / 1
غانا : الكونغو 7
مصر : المغرب 10

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