*يفتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل غدا، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 48 بأرض المعارض بمدينة نصر، الذي تحل عليه المملكة المغربية ضيف شرف، وذلك بحضور محمد أمين الصبيحى وزير الثقافة المغربي والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة.

*يقيم المتحف المصرى بالتحرير في السادسة من مساء غد معرضا مؤقتا للآثار تحت عنوان (مصر مهد الأديان)، تحت رعاية الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وذلك في إطار سلسلة المعارض المؤقتة التى يحرص المتحف على إقامتها من حين لآخر لنشر الوعى الأثرى وتعريف الشعب المصرى بمختلف فئاته وطوائفه بحضارته وتاريخه.

*انطلاق المؤتمر الاول لمرضى أورام محافظات الدلتا بحضور كبار أطباء الاورام في مصر بمشاركه 9 جامعات مصرية، بحضور ا.د. احمد القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية وا.د. اشرف بركات رئيس قسم الاورام جامعة طنطا، يقام المؤتمر بفندق رينيسانس التجمع في تمام الساعه ٤:٠٠ عصر غد.

*يقيم مركز طلعت حرب الثقافي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور أحمد عواض، معرض” في حب مصر”، وذلك في السادسة من مساء غد، ويستمر حتي 4 فبراير القادم.

*تقام في الساعة التاسعة صباح غد احتفالية لرفع العلم الهندي بمقر إقامة سفير الهند لدى القاهرة الكائن بشارع محمد مظهر بالزمالك، بمناسبة العيد الثامن والستين لجمهورية الهند.

*يتولى رئيس جمهورية النمسا المنتخب الجديد، الكسندر فان ديربلن، مهام مسئوليته كرئيس للجمهورية يوم غد الخميس، عقب تأدية اليمين الدستورية في جلسة تاريخية أمام البرلمان بغرفتيه.

*تطلق سينما كريم في شارع عماد الدين بوسط البلد، ابتداء من مساء الخميس المقبل، فعاليات الدورة الثانية لمهرجان زاوية للأفلام القصيرة.

*يفتتح الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عمرو أبو العز، عميد كلية الأسنان بجامعة القاهرة، صباح غد، وحدة الاستقبال و الطوارىء ومركز استقبال حوادث الفم و الوجه والفكين بكلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، وهو المركز الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، الذى يعمل علي مدار 24 ساعة لاستقبال ضحايا حوادث كسور الوجه والفكين وآلام الأسنان.

*ينظم قصر الإبداع الفني، برئاسة الفنان بهاء عامر، احتفالا بمناسبة ذكرى ثورة يناير، يوم غد الخميس في تمام الساعة السادسة، بمقر نادي مدينة 6 أكتوبر، وينظم الاحتفال تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، وبمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. سيد خطاب، وتحت إشراف الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث وسالم الشربيني مدير عام القصور المتخصصة.

*يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الدكتور عماد سعيد، أمسية ثقافية عن مسرحية “الجنزير”، يتحدث فيها الكاتب الكبير محمد سلماوى، والمخرج القدير جلال الشرقاوى، والفنان أحمد شاكر عبداللطيف، وذلك في السادسة مساء غد، بالمسرح القومي.

*تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية صالونها الأدبي الأول بعنوان: “المرأة والإبداع الأدبي” بالتعاون معبرنامج إبداع المرأة بالبرنامج العام بالإذاعة ؛ ويهدف الصالون إلى اكتشاف وتقديم إبداعات المرأة في مختلف المجالات الأدبية وإلقاء الضوء على دور المرأة في الحفاظ على الهوية المصرية؛ ينعقد المؤتمر في الثانية عشرة ظهر غد فى قاعة على مبارك بمبنى دار الكتب- كورنيش النيل.

*يستقبل مسرح الضمة، غدا، حفلًا جديدًا لفنون “الزار” تقدمها فرقة “دراويش أبو الغيط”، في تمام الثامنة مساءً.

*يعقد كل من المجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، مؤتمرا غدا، لعرض إنجاز مجلسى السكان والطفولة والأمومة خلال العام الأخير، والإعلان عن بيانات جديدة وهامة تخص القضية السكانية، وإحصائيات عن العام الأخير بالأرقام ؛ يعقد المؤتمر بحضور الدكتوره مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان، وعدد من الخبراء فى الشأن السكانى، والطفولة والأمومة.

*تطلق الهيئة المصرية العامة للكتاب سلسلة جديدة بعنوان موسوعة الثقافة القانونية، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى فى دورته الثامنة والأربعين والمقرر بداية أعمالها غدا الخميس.

*تحيي فرقة المولوية المصرية - عامر التونى - حفلا غدا على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوى فى تمام الساعة السابعة مساء بالزمالك.

*تقام غدا ندوة تحت عنوان “مبادرة إعلامنا” الندورة للتعرف على مجالات الإعلام المختلفة (مونتاج - تصوير - إذاعة)، وتقام الندوة فى تمام الساعة السادسة مساء بقاعة الكلمة بساقية الصاوى بالزمالك .

*تقام غدا حفل ستاند أب كوميدى - ضحكة نص السنة وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء على مسرح الكمة بساقية الصاوى بالزمالك.

*يحيى رائد موسيقى الجاز في مصر، الفنان يحيى خليل، حفل غدا، في دار الأوبرا المصرية، تمام الثامنة مساء. على المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية.

*يستعد مسرح الطليعة بالعتبة لاستئناف عرض مسرحية “واحد تانى” بعد توقف العرض لفترة، وذلك بدءا من يوم غد الخميس في تمام التاسعة مساء، والعرض من بطولة الفنان أحمد صيام والفنان عمرو عبد العزيز والفنانة إيناس شيحة، من تأليف مصطفى سعد ومن إخراج شادي سرور، وتدور أحداث العرض في إطار كوميدي تراجيدي. «جنوب سيناء»

*ينظم فرع ثقافة جنوب سيناء، برئاسة عبدالمنعم حلاوة، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة محمد منير، فى تمام السابعة مساء غد فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ65 لأعياد الشرطة، على المسرح الشتوى لقصر ثقافة طور سيناء، برئاسة وليد حشمت؛ إيمانا من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة سيد خطاب، بتفعيل مسئوليتها فى المشاركة المجتمعية وخاصة فى الاحتفالات والمناسبات الوطنية.

*تقدم فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار غدا باقة مختارة من اعمال زمن الفن الجميل، خلال الحفل المقام على مسرح سيد درويش اوبرا الاسكندرية فى تمام الساعة الثامنة مساء غد، وتقدم الفرقة مجموعة مختارة من أغاني الزمن الجميل.

*تفتتح مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، برئاسة دكتور مجدي حجازي، غدا، قسم العيادات الخارجية المطورة ووحدة العناية المركزية لحالات الحروق، بمستشفى أبو قير العام.

*يفتتح الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية غدا أعمال المرحلة الأولى لبرنامج جامعة الطفل فى دورته الثانية، والتى تحتضنها جامعة المنوفية بكلياتها ومعاهدها التعليمية.

*تعلن وزارة الاوقاف غدا أسماء الناجحين بمسابقة الأئمة في محافظة اسوان.

*تستضيف المكتبة الثقافية بقرية شبرا سندي مركز السنبلاوين ندوة في الحادية عشر من صباح غد عن (الأهمية الإقتصادية للمشروعات الصغيرة).

*يقام معرض للكتب في الحادية عشر من صباح غد بمكتبة المجاهد حسن طوبار الثقافية بمدينة المنزلة.