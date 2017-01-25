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مصر في مواجهة عربية مع المغرب في دور الثمانية
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مصر في مواجهة عربية مع المغرب في دور الثمانية

الأربعاء، 25 يناير 2017 11:19 م
محيط

بعد تأهل المنتخب المصري بالفوز على نظيره الغاني بهدف دون رد في لقاء الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية، يصطدم الفراعنة مع المغرب في دور الثمانية.

وكان الفراعنة قد احتلوا المركز الأول برصيد 7 نقاط ليواجه المغرب وصيف المجموعة الثالثة الذي احتلها برصيد 6 نقاط.

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