 Moheet on google
الأربعاء 25 يناير 2017 11:55 مساءً
روابط سريعة
أتليتكو مدريد يتأهل للمربع الذهبي بكأس أسبانيا
اتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد يتأهل للمربع الذهبي بكأس أسبانيا

الأربعاء، 25 يناير 2017 11:10 م

واصل أتلتيكو مدريد تقدمه في بطولة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم وحجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة إثر تعادله 2 / 2 اليوم الأربعاء مع مضيفه إيبار في مباراة الإياب بدور الثمانية للبطولة.

واستفاد أتلتيكو من فوزه الكبير 3 / صفر على ملعبه ذهابا وتأهل إلى المربع الذهبي بالفوز 5 / 2 في مجموع المباراتين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم خوسيه ماريا خيمينيز بهدف لأتلتيكو في الدقيقة 49 ورد إيبار بهدفين أحرزهما سيرجي إنريش وبدرو ليون في الدقيقتين 73 و80 قبل أن يحرز خوانفران هدف التعادل الثمين لأتلتيكو في الدقيقة 85.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3