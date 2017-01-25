واصل أتلتيكو مدريد تقدمه في بطولة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم وحجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة إثر تعادله 2 / 2 اليوم الأربعاء مع مضيفه إيبار في مباراة الإياب بدور الثمانية للبطولة.

واستفاد أتلتيكو من فوزه الكبير 3 / صفر على ملعبه ذهابا وتأهل إلى المربع الذهبي بالفوز 5 / 2 في مجموع المباراتين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم خوسيه ماريا خيمينيز بهدف لأتلتيكو في الدقيقة 49 ورد إيبار بهدفين أحرزهما سيرجي إنريش وبدرو ليون في الدقيقتين 73 و80 قبل أن يحرز خوانفران هدف التعادل الثمين لأتلتيكو في الدقيقة 85.