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أحمد حجازي رجل مباراة مصر وغانا
احمد حجازي

أحمد حجازي رجل مباراة مصر وغانا

الأربعاء، 25 يناير 2017 10:57 م
محيط - أحمد عبد الخالق

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية اللاعب أحمد حجازي مدافع منتخب مصر كأفضل لاعب في المباراة التي جمعت بين الفراعنة وغانا بالجولة الثالثة للمجموعة الرابعة.

وكانت مصر قد تأهلت متصدرة لمجموعتها بهدف للاعب محمد صلاح سجله في الدقيقة 10 من اللقاء من ركلة حرة مباشرة.

واصطحبت مصر نظيرتها غانا لدور الـ 8 من الأمم الأفريقية بعدما احتلت المركز الثاني بـ 6 نقاط.

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