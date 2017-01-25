اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية اللاعب أحمد حجازي مدافع منتخب مصر كأفضل لاعب في المباراة التي جمعت بين الفراعنة وغانا بالجولة الثالثة للمجموعة الرابعة.

وكانت مصر قد تأهلت متصدرة لمجموعتها بهدف للاعب محمد صلاح سجله في الدقيقة 10 من اللقاء من ركلة حرة مباشرة.

واصطحبت مصر نظيرتها غانا لدور الـ 8 من الأمم الأفريقية بعدما احتلت المركز الثاني بـ 6 نقاط.