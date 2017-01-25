ودع منتخب مالي لكرة القدم بطولة كأس الأمم الأفريقية الحادية والثلاثين صفر اليدين اثر تعادله 1 / 1 مع نظيره الأوغندي اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا بالجابون.

ورافق المنتخب المالي نظيره الأوغندي إلى خارج البطولة حيث رفع المنتخب المالي رصيده إلى نقطتين ليظل في المركز الثالث بالمجموعة فيما حصد منتخب أوغندا نقطته الأولى وظل في المركز الرابع الأخير بالمجموعة علما بأنه ودع البطولة رسميا قبل مباريات هذه الجولة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم بادر المنتخب الأوغندي بهز الشباك عن طريق فاروق ميا في الدقيقة 70 فيما تعادل ييفس بيسوما لمنتخب مالي في الدقيقة 73 .

وهز كل من المنتخبين الشباك للمرة الأولى في البطولة الحالية لكنهما ودعا البطولة صفر اليدين فيما تأهل منتخبا مصر وغانا من هذه المجموعة إلى دور الثمانية للبطولة.