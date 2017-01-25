قال قائد عمليات “قادمون يا نينوى” عبد الأمير يار الله ، في إيجاز للعمليات العسكرية خلال 100 يوم من عملية تحرير نينوي، إن المحور الأول هو للشرطة الاتحادية وساندتها الفرقة 15 بالجيش وقيادة عمليات نينوى وانتهت من واجبها يوم 30 ديسمبر على مساحة 1081 كم مربعا.

وأشار عبد الأمير في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء - إلى أن القوة هي قوة الحشد الشعبي وبدأت عملياتها بتحرير مصنع الأسمدة في بيجي بصلاح الدين وتطهير الطريق الممتد منه إلى مفرق الحضر بنينوي وتمكنت من تحرير المنطقة المحصورة بين طريق بغداد الموصل السريع والخط الاستراتيجي، كما حررت منطقة شمال مفرق الحضر وانتقلت غربا، وسيطرت على مساحة 2971 كم مربعا ومطار “تلعفر”.

ولفت إلى أن الفرقة المدرعة التاسعة وقيادة عمليات نينوى بدأت عملياتها جنوب نهر الزاب الكبير باتجاه قرية كنعوص وحررت ما يقارب 50 قرية، وتمكنت من تحرير سهل نينوى بأكمله وقضاء الحمدانية وناحية النمرود و51 قرية وسيطرت على منطقة جنوب الساحل الأيمن لمدينة الموصل.

وتابع يار الله بالقول “إن الجيش بالمحور الشمالي حرر مساحة 2164 كم مربعا.. وفي المحور الشرقي للموصل حررت قوات مكافحة الإرهاب ثماني قرى و56 حياً وسيطرت على مساحة 194 كم مربعا” ، منوها إلى أن قوات مكافحة الإرهاب ذات تدريب وكفاءة عالية وتمكنت من تحرير المناطق المبنية بسرعة فائقة وهي القوة الأولي التي دخلت مدينة الموصل.