فيديو.. فعل غير أخلاقي من لاعب غانا أمام مدرب مصرالأربعاء، 25 يناير 2017 10:44 م
قام الاعب أتسو نجم وسط منتخب غانا بفعل غير أخلاقي تجاه مدرب منتخب مصر هيكتور كوبر خلال اللقاء المقام حالياً بينهما في الجولة الثالثة بدور المجموعات من الكأس الأفريقية.
وقام اللاعب بالبصق تجاه كوبر ، وهو يحضر الكرة من خارج خط التماس، ولم يفعل معه حكم المباراة شيئا.
وتتقدم مصر بهدف نظيف أحرزه محمد صلاح
بالفيديو.. أفول يبصق على هيكتور كوبر من طرف youm7
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