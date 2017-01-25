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فيديو.. فعل غير أخلاقي من لاعب غانا أمام مدرب مصر
هيكتور كوبر

فيديو.. فعل غير أخلاقي من لاعب غانا أمام مدرب مصر

الأربعاء، 25 يناير 2017 10:44 م
محيط - أحمد عبد الخالق

قام الاعب أتسو نجم وسط منتخب غانا بفعل غير أخلاقي تجاه مدرب منتخب مصر هيكتور كوبر خلال اللقاء المقام حالياً بينهما في الجولة الثالثة بدور المجموعات من الكأس الأفريقية.

وقام اللاعب بالبصق تجاه كوبر ، وهو يحضر الكرة من خارج خط التماس، ولم يفعل معه حكم المباراة شيئا.

وتتقدم مصر بهدف نظيف أحرزه محمد صلاح


بالفيديو.. أفول يبصق على هيكتور كوبر من طرف youm7
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