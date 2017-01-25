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متحدث أمريكي يوضح أبعاد الأوامر التنفيذية التى وقعها ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

متحدث أمريكي يوضح أبعاد الأوامر التنفيذية التى وقعها ترامب

الأربعاء، 25 يناير 2017 10:42 م
أ ش أ

أعلن شين سبايسر المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض ، أن الأمر التنفيذى الذى وقعه الرئيس دونالد ترامب اليوم ينص على اقامة حائط كبير على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.
ونقلت شبكة ايه بى سي نيوز الإخبارية الأمريكية عن المتحدث - في تصريحات أدلى بها للصحفيين - قوله ” إن الأمر التنفيذي سوف يوفر لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية الوسائل والتمويل اللازمين لمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول الولايات المتحدة ” .
وأشار المتحدث إلى أن الأمر التنفيذي ” الثاني ” الذى وقعه ترامب اليوم أيضا ينص على حرمان المدن والولايات الأمريكية التى توفر المأوى للمهاجرين غير الشرعيين من التمويل الفيدرالى .
وقال المتحدث ان الوكالات الفيدرالية الأمريكية مسئولة عن تطبيق القانون بلا اية اعذار أو مبررات .

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