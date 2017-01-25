أعلن شين سبايسر المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض ، أن الأمر التنفيذى الذى وقعه الرئيس دونالد ترامب اليوم ينص على اقامة حائط كبير على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

ونقلت شبكة ايه بى سي نيوز الإخبارية الأمريكية عن المتحدث - في تصريحات أدلى بها للصحفيين - قوله ” إن الأمر التنفيذي سوف يوفر لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية الوسائل والتمويل اللازمين لمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول الولايات المتحدة ” .

وأشار المتحدث إلى أن الأمر التنفيذي ” الثاني ” الذى وقعه ترامب اليوم أيضا ينص على حرمان المدن والولايات الأمريكية التى توفر المأوى للمهاجرين غير الشرعيين من التمويل الفيدرالى .

وقال المتحدث ان الوكالات الفيدرالية الأمريكية مسئولة عن تطبيق القانون بلا اية اعذار أو مبررات .