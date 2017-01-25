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عبد الشافي وطلبة يتابعان لقاء مصر وغانا بمدرجات بورت جينتيل
محمد عبد الشافي

عبد الشافي وطلبة يتابعان لقاء مصر وغانا بمدرجات بورت جينتيل

الأربعاء، 25 يناير 2017 10:21 م
محيط - أحمد عبد الخالق

حرص الثنائي محمد عبد الشافي وحمادة طلبة لاعبا المنتخب المصري على مؤازرة الفراعنة من مدرجات ملعب بورت جينتيل الذى يستضيف لقاء غانا المقامة حالياً بالجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بأمم أفريقيا.


وغاب عبد الشافي بعد اصابته بالتواء في الكاحل وطلبه خرج من قائمة المنتخب رسمياً قبل انطلاق البطولة.

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